ENERGIA
Projecten una línia soterrada de 13 km per connectar sis centrals solars al Segrià
Un cable de mitjana tensió que haurà de travessar Alfés, Sunyer, Montoliu, Sudanell i Albatàrrec. Se suma a altres infraestructures compartides per evacuar l’energia de plaques fotovoltaiques i molins
Una línia elèctrica de mitjana tensió (25 kV) de tretze quilòmetres de longitud travessarà els municipis d’Alfés, Sunyer, Montoliu de Lleida, Sudanell i Albatàrrec per evacuar l’energia que generaran mitja dotzena de centrals solars previstes a la comarca del Segrià. La firma navarresa Ríos Renovables promou tant els diferents camps de plaques fotovoltaiques com la infraestructura elèctrica compartida que haurà d’evacuar l’energia que produiran.
Aquesta línia elèctrica ha iniciat la seua tramitació davant de la Generalitat com a part del projecte d’una central solar de 4,8 MW de potència prevista al terme municipal d’Alfés. Es dirà El Pla i s’afegirà a unes altres cinc instal·lacions de plaques fotovoltaiques al llarg de la línia, denominades Pinyol, Miret, Abellar, Urgell I i Urgell II. Tindran en comú una potència instal·lada de fins a 5 MW, i evacuaran l’energia que generaran a la xarxa de distribució d’Endesa, a través de la subestació d’Albatàrrec.
El promotor busca inversors locals per a aquestes instal·lacions solars, d’acord amb el decret de renovables de la Generalitat que insta a oferir almenys un 20% de la participació en projectes d’energies renovables al territori que els acull. Ho fa a través d’una plataforma d’inversió a internet, malgrat que els projectes de fins a 5 MW de potència no estan obligats a fer-ho.
Connectar diversos projectes d’energies renovables a una única línia d’evacuació s’ha convertit una pràctica freqüent en projectes de centrals solars i eòliques a les comarques de Lleida. En aquest cas, la novetat consisteix en el fet que es planteja per a instal·lacions d’una mida i potència relativament petites, que poden evacuar a la xarxa de distribució elèctrica. Fins ara s’havia fet per connectar grans instal·lacions d’energies renovables a la xarxa d’alta tensió, que gestiona Red Eléctrica de España (REE).
Compartir línies suposa una manera de repartir els costos d’aquesta infraestructura entre diverses instal·lacions, reduir el seu impacte ambiental i paisatgístic i fer viables projectes d’energies renovables que no tenen a prop línies a què connectar-se. També és una pràctica qüestionada per col·lectius veïnals i ecologistes, que defensen que plantes solars i eòliques annexes entre si i amb una mateixa línia elèctrica s’haurien de tramitar com un únic projecte de gran magnitud, i no com alguns de menor mida.