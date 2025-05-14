La Generalitat es compromet a millorar les piscines municipals
Vila-sana i Bellvís reformaran els recintes de les seues piscines municipals a través dels ajuts de la convocatòria del nou Pla Únic d’Obres i Serveis (Puosc) amb uns pressupostos que ascendeixen a 430.000 i 400.000 euros respectivament. A partir d’aquesta ajuda, els consistoris preveuen reformar el bar i construir vestidors als dos equipaments.
Pel que fa a Bellvís, s’habilitarà una connexió directa entre les piscines i el pavelló poliesportiu. En el cas de Vila-sana, s’ampliaran les instal·lacions del pavelló amb sales de reunions i altres dependències administratives.
La delegada del Govern, Núria Gil, va visitar ahir els dos municipis. Durant la seua visita a Vila-sana, va felicitar les jugadores del Club Patí Vila-sana per la seua recent fita com a campiones del mundial de clubs d’hoquei de l’Argentina. També va visitar el Centre d’Immersió situat al municipi, un espai que serveix per promocionar atractius naturals de la zona, en especial, l’estany d’Ivars i Vila-sana. A més de projeccions, també es fan actes culturals i socials.
En paral·lel, Joan Talarn, tinent d’alcalde de Bellvís, va mostrar a Núria Gil durant la seua visita les activitats culturals que es porten a terme a través de la Generalitat.