Ampliaran les escales de la plaça del Fossar per assegurar actes de l’Aquelarre
La Paeria de Cervera ampliarà les escales de la plaça del Fossar perquè compleixin la normativa i garantir d’aquesta manera que aquest espai pugui acollir actes de l’Aquelarre com el Dijous Gras. Per arribar a la plaça hi ha un accés principal des de l’església i un altre d’alternatiu des del carrer Santa Maria, amb un tram de catorze escales d’1,60 metres d’ample que salven un desnivell de tres metres. Amb les obres s’ampliarà l’amplada de les escales, que passarà a mesurar dos metres, i també es col·locaran dos passamans en tots dos costats.
Segons l’alcalde, Jan Pomés, aquesta actuació permetrà millorar les condicions d’accessibilitat i evacuació de la plaça, on es desenvolupen activitats culturals i lúdiques. “Amb aquestes obres donarem compliment a la normativa vigent”, va dir. “Volem garantir la seguretat d’aquest espai, aquesta és la nostra prioritat”, va assenyalar el primer edil, que va dir que amb aquestes millores l’aforament podrà ser de fins a 460 persones. La junta de govern local del 2 de maig passat va aprovar el projecte, amb un pressupost de 21.999 euros. Els treballs començaran a finals de maig i tenen un termini d’execució de dos mesos. Es tracta d’uns treballs que ja es van anunciar el juny de l’any passat.