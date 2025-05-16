TRÀNSIT
Aparatós accident d’un camió de porcs a Artesa de Segre
Un camió que transportava porcs va bolcar ahir al matí a Artesa de Segre. L’accident va tenir lloc a les 8.30 hores al quilòmetre 25,9 de la C-1412b, quan un tràiler va patir una sortida de via i va acabar bolcat en un desnivell, segons van informar els Bombers, que van activar tres dotacions. El conductor va resultar ferit de caràcter lleu i alguns porcs van morir mentre que la resta van ser rescatats. També hi va haver una fuita de combustible.