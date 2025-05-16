Dimiteix l'alcalde d'Almacelles pel bloqueig del seu govern en minoria
Farà efectiva la renúncia la setmana que ve i passarà a l'oposició
El seu relleu és per ara una incògnita
L’alcalde d’Almacelles, Joan Bosch, ha anunciat aquest migdia la seva dimissió i preveu fer-la efectiva en un ple la setmana vinent. A partir d’aleshores, ell i els altres dos membres del seu grup, Pacte Local (PL), passaran a l’oposició. Aquesta renúncia arriba després de mesos de bloqueig del govern local, format per PL i els dos regidors d’ERC, i en minoria després de l’expulsió dels Comuns el passat mes d’octubre. Sobre Bosch també pesava l’amenaça d’una moció de censura per part dels partits de l’oposició, que sumen 8 dels 13 regidors del consistori: Junts (4), PSC (2) i Comuns (2).
Està previst que el ple per formalitzar la renúncia de l’alcalde se celebri dimarts o dimecres. Durant la sessió també formalitzarà la seva renúncia com a regidora Eva Quintana (PL), el relleu de la qual encara està per determinar. El tinent d’alcalde d’ERC, Josep Torres, assumirà aleshores l’alcaldia accidental i haurà de convocar en un termini màxim de deu dies una nova sessió plenària per elegir el nou alcalde. Bosch ha descartat que la seva formació formi part de qualsevol nova aliança de govern després de mesos de rebuig frontal per part dels grups de l’oposició.
Bosch va difondre al migdia una carta de comiat als veïns. “Veient les dificultats creixents per tirar endavant una gestió eficaç al nostre municipi, i davant la impossibilitat de donar resposta a les necessitats i problemes dels nostres conciutadans, hem decidit dimitir dels nostres càrrecs de govern”, explica a la missiva, en què promet exercir una oposició “constructiva i responsable”. El detonant de la renúncia va ser el ple de dilluns passat, en què els vots en contra de l’oposició van impedir aprovar modificacions pressupostàries necessàries per l'activitat de l’ajuntament. També van impedir posar fi a l’antic projecte d’un port sec per permetre la modernització del regadiu a la zona i un conveni per a un pla de seguretat viària, entre altres qüestions.
La nova composició del govern municipal és, per ara, una incògnita, en un ajuntament molt fragmentat amb cinc grups polítics. Formar una nova majoria exigiria un acord d’almenys tres d’aquestes formacions polítiques. En cas que no n’hi hagi cap, l’alcaldia seria per a Junts com a llista més votada a les eleccions de 2023 i Almacelles tindria un nou govern en minoria.