Govern i Comuns acorden ajornar la taxa turística a canvi de 60 milions per a habitatge i per als ajuntaments

També pacten accelerar el registre de grans tenidors, més inspeccions als pisos turíostics i el Pla de Barris

La consellera d'Economia, Alícia Romero; i la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, durant una roda de premsa.

La consellera d'Economia, Alícia Romero; i la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, durant una roda de premsa.Maria Asmarat/ ACN

Lluís Serrano
Publicat per
acn

Creat:

Actualitzat:

El Govern i els Comuns han arribat a un acord per a mantenir l'ajornament de l'increment de la taxa turística fins a l'octubre, a canvi de destinar els recursos que es deixarien de recaptar, uns 60 milions d'euros, a habitatge i per als ajuntaments.

El pacte, anunciat aquest divendres per la consellera Alícia Romero i la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, també recull accelerar el registre de grans tenidors, una inspecció "efectiva" dels habitatges d'ús turístic (HUT) i l'impuls del Pla de Barris.

Aquest acord arriba després que, en contra dels plans de l'executiu, el Parlament tombés l'ajornament de l'entrada en vigor de l'increment de la taxa turística. Romero ha assegurat que tenen el suport parlamentari garantit amb el vot favorable d'ERC.

