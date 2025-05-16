Un refugi en el qual estudiar
Guissona ha estrenat aquest curs un espai d’acompanyament a l’alumnat que funciona els dimarts de 17.30 a 19.00 hores. Dirigit a estudiants des de 5è de Primària fins a 4t d’ESO
Aquest curs escolar l’ajuntament de Guissona ha posat en marxa el Refugi Estudiantil, un espai d’acompanyament per a escolars des de cinquè de primària fins a quart d’ESO. Cada dimarts, de 17.30 a 19.00 hores, una monitora ofereix suport en les tasques escolars i en la resolució de dubtes. També treballen en la millora de les tècniques d’estudi a la biblioteca de Guissona.
Aquest servei que es va posar en marxa el febrer passat a demanda de les famílies i funcionarà fins a finals d’aquest mes de maig. Aquesta iniciativa s’ha impulsat a través del Pla Educatiu d’Entorn i amb el suport del consell comarcal de la Segarra, amb el programa d’activitats Temps x Cures finançat pel departament d’Igualtat i Feminisme.
Des del Pla Educatiu d’Entorn expliquen que no es tracta d’un reforç escolar, sinó d’un acompanyament en un espai còmode i segur. En moltes ocasions, els alumnes treballen de forma totalment autònoma. Per a alguns és una manera d’aprofitar més el temps, ja que a casa asseguren que tenen més distraccions, mentre que aquí poden concentrar-se durant una hora i mitja en les matèries que els resulten més complicades, com per exemple les matemàtiques o l’anglès.
Més enllà de suposar un suport per als alumnes, aquest espai pretén també millorar la conciliació de les famílies i que, d’aquesta manera, puguin tenir més temps lliure, sobretot les dones, sobre qui sol recaure en gran manera el pes de les cures dels nens i adolescents. El servei del Refugi Estudiantil s’ofereix a través de la cooperativa de lleure Quàlia i no requereix inscripció prèvia. De cara al curs que ve, s’iniciarà al mes d’octubre i es prolongarà fins al maig del 2026.
L’any 2023 Guissona també va posar en marxa L’Espiga, un espai d’acollida per facilitar la conciliació familiar. S’ofereix servei de despertador per a nens de més de 9 anys o un espai d’acollida a les 07.30 hores als centres educatius.
Allà es treballen els hàbits d’higiene personal, l’ordre o el menjar saludable. A la tarda, les famílies es poden acollir a la iniciativa Berenem i Juguem, en què una monitora recull els petits a l’escola i a L’Espiga en un espai de joc dirigit fins a les 18.00 hores de la tarda.
Aquest servei està obert a tothom, malgrat que té places limitades i es prioritzen famílies monoparentals o en situació de vulnerabilitat. De forma puntual també promouen propostes lúdiques com, per exemple, tardes de jocs de taula.