El repte del comerç local: trobar relleu generacional
L’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona ha organitzat una jornada per a tècnics, regidors de comerç i desenvolupament local i comerciants per afrontar la falta de relleu generacional al comerç local. Serà el 29 de maig i naix després de constatar que molts establiments familiars amb una llarga trajectòria s’enfronten a la falta de relleu generacional. Per això, es vol donar veu a persones que estiguin disposades a cedir el seu local i a emprenedors perquè comparteixin la seua experiència tant traspassant el negoci com garantint-ne la continuïtat. Hi haurà una taula redona amb casos pràctics de relleu i s’explicarà la campanya de Solsona De mà a mà.