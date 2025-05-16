EMERGÈNCIES
Tres ferits a Lleida, Seròs i Tremp en sinistres laborals
En tots els casos els operaris van patir caigudes. En els dos últims van ser evacuats en helicòpter medicalitzat
Tres operaris van resultar ferits de diversa consideració ahir al matí en accidents laborals que van tenir lloc a Lleida, Seròs i Tremp en un interval de dos hores de diferència. En els dos últims, els operaris van ser evacuats en helicòpter. El primer dels sinistres es va produir a la capital del Segrià a les 8.18 hores quan, per causes que es desconeixen, dos homes estaven tallant branques i un d’ells va caure del carretó en un camí de Rufea, a l’Horta. Al lloc van acudir dos ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), la Guàrdia Urbana i els Bombers de la Generalitat. Va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova. El segon sinistre es va registrar a les 9.37 hores a Santa Engràcia, nucli de Tremp, quan un operari que treballava a les obres d’una casa va caure d’uns tres metres quan, pel que sembla, va bolcar amb un tractor al carrer Major. Es van activar un helicòpter dels Bombers amb el GRAE i un altre de medicalitzat del SEM. També dotacions terrestres dels Bombers i patrulles dels Mossos. Inicialment l’operari va quedar inconscient, encara que poc després va recuperar la consciència. Finalment, va ser evacuat en helicòpter a l’hospital del Pallars de Tremp amb pronòstic lleu. Finalment, una persona va caure d’uns set metres d’altura en un magatzem situat al costat de la carretera C-45 a Seròs. Els serveis d’emergència van rebre l’avís a les 10.18 hores. L’operari es va precipitar des de la coberta de l’immoble. Al lloc van acudir Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra i una ambulància i un helicòpter del SEM. Va ser evacuat per aire a l’hospital Arnau de Vilanova amb ferides de diversa consideració.
Val a recordar que un agricultor de 75 anys d’Alpicat va morir dimecres a la nit quan treballava amb el tractor en una finca de la partida Pla de Montsó, entre Alpicat i Lleida (vegeu SEGRE d’ahir). Els Mossos seguien ahir investigat els fets. Pel que sembla, el tractor va atropellar l’agricultor, que va morir al lloc. Els serveis d’emergència van ser alertats a les 20.46 hores.