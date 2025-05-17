Així és la via verda que unirà Camarasa i el congost de Mu
Tindrà poc més de 4 km i transcorrerà paral·lela a la C-13. L’objectiu és oferir més seguretat a la zona a vianants i ciclistes
La Conselleria de Territori ha fet un pas decisiu per a la construcció d’una via verda de poc més de 4 quilòmetres que connectarà el municipi de Camarasa amb el congost de Mu. El projecte, que transcorrerà paral·lel a la carretera C-13, ha entrat ja en fase d’avaluació d’impacte ambiental, obrint el corresponent procés de participació pública. Aquesta infraestructura, llargament reivindicada pel consistori local, té per objectiu principal incrementar la seguretat de vianants i ciclistes que actualment es veuen obligats a transitar pel voral de la carretera per accedir a aquests espais naturals de gran atractiu turístic.
El traçat del nou sender aprofitarà en gran part antics camins existents i s’executarà en diferents fases amb una inversió total estimada que supera els 700.000 euros. El primer tram discorrerà parcialment per zona urbana fins assolir l’equipament de l’Espai Orígens, des d’on partirà la segona fase que arribarà fins el congost de Mu. Ambdós punts —la zona recreativa coneguda com la Platgeta a prop del Pont Vell de Camarasa i el mateix congost— constitueixen dos dels enclavaments més visitats del municipi, però els seus accessos actuals presenten serioses deficiències de seguretat per als qui no es desplacen en vehicle motoritzat.
Un projecte essencial per a la seguretat turística
La creació d’aquesta via verda respon a una necessitat real de seguretat. Durant anys, els visitants que desitjaven accedir a peu o amb bicicleta a aquests espais naturals havien de fer-ho per la C-13, una carretera amb trànsit considerable i trams d’escassa visibilitat que suposa un risc evident. El consistori de Camarasa ha insistit en nombroses ocasions sobre la urgència d’habilitar un recorregut alternatiu i segur que, a més, permeti disfrutar de l’entorn natural sense els inconvenients del trànsit rodat.
"Aquest camí té com a finalitat última evitar que els turistes que visiten aquests espais circulin a peu per la carretera C-13", han assenyalat fonts municipals, destacant que la seguretat viària és una prioritat absoluta en una zona que rep cada vegada més visitants atrets pels seus valors paisatgístics i possibilitats per a la pràctica d’activitats a l’aire lliure.
Millores en l’oferta turística de Camarasa
Paral·lelament a l’avanç del projecte de la via verda, l’Ajuntament de Camarasa ha posat en marxa diverses iniciatives per millorar l’experiència dels visitants i gestionar de forma sostenible el creixent flux turístic. Entre les mesures més destacades figura l’estrena d’una nova pàgina web turística -visitcamarasa.com- que centralitza tota la informació sobre els pobles del municipi, allotjaments disponibles, oferta gastronòmica i activitats que poden realitzar-se a la zona.
A més, s’ha reforçat la senyalització turística en punts estratègics i s’ha obert un punt d’informació específic que estarà atès per tres informadors contractats per a la temporada. Aquestes persones s’afegiran als agents cívics que ja van operar durant la temporada anterior, la tasca de la qual va resultar fonamental per ordenar l’ús dels espais més freqüentats.
El consistori també ha implementat mesures de regulació d’accés a espais protegits, buscant l’equilibri entre la promoció turística i la conservació del patrimoni natural. Aquesta regulació resulta especialment important en àrees com el congost de Mu, on la pressió visitant podria comprometre els valors ecològics si no es gestiona adequadament.
Quins beneficis aportarà la via verda als veïns de Camarasa?
La creació d’aquesta infraestructura no només beneficiarà els turistes, sinó també els mateixos habitants de Camarasa. El nou traçat permetrà als veïns accedir de forma segura a espais naturals del seu entorn immediat, facilitant la pràctica d’activitats saludables com el senderisme o el ciclisme sense els riscos associats al trànsit de la C-13.
A més, la via verda suposa una aposta decidida per un model de turisme sostenible que prioritza la mobilitat no motoritzada, contribuint a reduir l’empremta de carboni associada a l’activitat turística a la zona. Els 4 quilòmetres de recorregut facilitaran també la connexió entre diferents recursos turístics, creant sinergies que poden augmentar el temps d’estada dels visitants i, per tant, el seu impacte econòmic positiu al territori.
Integració en la xarxa de vies verdes de Catalunya
El projecte de via verda entre Camarasa i el congost de Mu se suma a la creixent xarxa de vies verdes i camins naturals que s’està desenvolupant a tot Catalunya. Aquestes infraestructures, a més del seu valor per a la mobilitat sostenible, estan demostrant ser importants actius turístics que atreuen a un perfil de visitant interessat en el contacte amb la naturalesa i les activitats a l’aire lliure.
La inversió de 700.000 euros prevista per a aquest projecte representa una aposta decidida per un tipus d’infraestructura que combina beneficis en termes de seguretat, sostenibilitat i desenvolupament econòmic local. Les diferents fases d’execució permetran anar habilitant trams del recorregut de manera progressiva, prioritzant aquells punts més crítics des del punt de vista de la seguretat.
Amb l’obertura del procés de participació en l’avaluació d’impacte ambiental, el projecte entra en una fase decisiva que, si no troba obstacles significatius, permetrà iniciar les obres en un termini relativament breu, donant resposta a una demanda històrica tant del consistori com dels veïns i visitants habituals d’aquesta zona del Prepirineu lleidatà.