Dos joves del Segrià denuncien haver patit una ablació quan eren menors
Del Segrià, van explicar davant dels Mossos que van ser mutilades sexualment quan eren nenes a Gàmbia. En els últims 10 anys s’han detectat 13 casos a Lleida
Dos joves de la comarca del Segrià han denunciat davant dels Mossos d’Esquadra haver patit una mutilació genital quan eren menors. Segons van informar fonts policials, els fets van tenir lloc durant el primer trimestre de l’any. Les dos dones es van presentar en dependències policials per explicar que havien estat víctimes d’aquest tipus de violència feia anys, quan eren petites, al seu país d’origen, Gàmbia. Les mateixes fonts van assenyalar que els agents del Grup d’Atenció a la Víctima de la Regió Policial de Ponent van recollir la declaració de les dos joves, que ja són adultes, i van remetre la informació al jutjat corresponent.
Aquests dos casos de Ponent són els primers detectats per la Policia catalana en els tres primers mesos de l’any en el conjunt de Catalunya. En els últims deu anys, els Mossos han comptabilitzat tretze casos de mutilació genital femenina a les comarques lleidatanes. D’aquests, tres eren de dones adultes (dos al Segrià i un a la Segarra) i els altres deu de menors d’edat (un a la Noguera, un al Pallars Jussà, dos al Pla d’Urgell, tres a la Segarra, dos al Segrià i un a l’Urgell). De manera preventiva, els Mossos d’Esquadra porten a terme diferents accions d’identificació i sensibilització contra aquesta pràctica, a més de fer seguiment de casos que podrien suposar un risc. Segons l’últim mapa de la Fundació Wassu UAB publicat el 2022, a les comarques lleidatanes resideixen 959 nenes d’entre 0 i 14 anys que estan en risc de patir una mutilació genital.
Ateses 347 dones per maltractament en tres mesos
Els Mossos d’Esquadra van atendre durant el primer trimestre de l’any un total de 347 dones víctimes de violència masclista a les comarques lleidatanes. En total, en aquest període es van presentar 307 denúncies a les regions policials de Ponent i del Pirineu i Aran, una xifra inferior a la del mateix període de l’any passat, quan se’n van presentar 343. Per tipus de violència masclista, en l’àmbit familiar, els Mossos van registrar 48 denúncies entre gener i març i van atendre 64 víctimes. En aquest àmbit es van portar a terme quinze arrestos, dels quals dos eren de menors d’edat. En el cas de la violència en l’àmbit de la parella, van atendre 283 víctimes i van registrar 259 denúncies. En el primer trimestre de l’any es van fer 113 arrestos.
Per una altra banda, experts van proposar ahir mesures per combatre la violència digital de gènere, com l’ús de la intel·ligència artificial, per detectar casos de llenguatge abusiu i eines que identifiquin i eliminin continguts no consentits, i l’adaptació del sistema judicial actual per protegir els drets en l’era digital. Ho van fer en el marc del debat Com afrontar la violència digital de gènere al Palau Macaya de la Fundació en el marc d’un cicle organitzat juntament l’Observatori de Drets Digitals.