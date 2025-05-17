Les apròve eth pressupòst de 2025 per 1,5 milions d'èuros
Renauís er enlumenat public e complís es requisits entara certificacion Starlight
Eth plen der Ajuntament de Les a aprovat aguesta setmana eth pressupòst municipau entà 2025, qu’ascendís a 1,5 milions d’èuros, as que se somaràn uns auti 1,4 milions corresponenti a partides de projèctes iniciadi en exercici anterior e encara pendenti d’execucion. Aurà de confirmar-les mejançant modificacions de credit enes pròplèus mesi. Entre es principaus inversions previstes enguan, destaquen era milhora de servicis basics, coma eth hilat de distribucion e magazematge d’aigua, es fases tres e quate des òbres en carrèr Carrèra e era intervencion en elements patrimoniaus deth municipi. En aguest sens, eth baile, Andreu Cortés, expliquèc que haràn ua campanha entà detectar pèrtes d’aigua enes tuèus. Ath delà, s’amiarà a tèrme era milhora e era reforma deth campanau dera glèisa de Sant Joan Bautista de Les.
En airau culturau, eth consistòri a aprovat un convèni damb eth Conselh Generau d’Aran entara gestion conjunta damb eth Musèu deth Huec Casa deth Haro e deth Castèth de Les. Aguest acòrd includís eth desvolopament d’un projècte museïstic que cerque méter en valor eth patrimòni immateriau e era istòria medievau dera localitat. En matèria sanitària, er ajuntament a renauit eth convèni deth consultòri locau damb Aran Salut entàs pròplèus quate ans, en tot garantir atau era continuïtat dera atencion primària en municipi.
Per ua auta part, er ajuntament a finalizat era renovacion der enlumenat public en diuèrses zònes deth municipi, ua actuacion finançada damb hons europèus Next Generation. S’an installat un totau de 170 naui punts de lum LED que complissen damb era normativa ICU 65, çò que contribuís a redusir era contaminacion luminica. Cortés senhalèc que damb aguesta actuacion eth municipi complís damb es requisits entà sollicitar era certificacion de cèu Starlight, un reconeishement internacionau que distingís as territòris que protegissen era qualitat deth cèu nocturn e fomenten er astrotorisme.