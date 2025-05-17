Obren l’ossera dels Comtes d’Urgell per investigar-ne el llinatge
Intervenció dilluns al monestir de les Avellanes que pretén estudiar els ossos
El monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, a Os de Balaguer, acollirà dilluns l’obertura de les osseres que contenen les restes dels Comtes d’Urgell, incloent Ermengol X (1254-1314), els seus pares Àlvar I (1239-1268) i Cecília de Foix (que va morir el 1270), així com el seu germà, el vescomte d’Àger Àlvar II (mort el 1299). Aquesta iniciativa s’emmarca en el projecte de reproducció dels sepulcres originals, que actualment es troben exposats al museu The Cloisters de Nova York. “Aquestes restes òssies són les úniques que es conserven actualment i són accessibles”, va explicar la directora del Museu de la Noguera, Carme Alòs, que ha organitzat juntament amb el monestir, el Museu d’Arqueologia de Catalunya i la direcció general de Patrimoni arqueològic i paleontològic del departament de Cultura l’obertura de les tombes. La iniciativa anirà acompanyada d’un complet estudi antropològic de les restes i s’extrauran mostres per a diferents anàlisis que han de permetre aprofundir en el coneixement de la família Urgell, concretament sobre el llinatge de la casa de Cabrera. “Disposem d’informació molt important: hi ha tres homes i una dona; l’edat en la qual van morir i a través de l’ADN mitocondrial podrem saber que dos dels homes eren fills de la dona. Són molts indicadors que ens aportaran la informació de les quatre persones”, va dir Alòs. Paral·lelament, ja s’ha iniciat una investigació documental encarregada a l’historiador medievalista Stefano Maria Cingolani i s’ha previst una col·laboració amb el Museu Etnològic del Montseny, que treballa en un projecte d’investigació sobre aquest llinatge originari les comarques de Girona.
Per la seua part, el director del Monestir, Robert Porta, va insistir que la iniciativa s’emmarca en el projecte de reproducció dels sepulcres originals dels Comtes d’Urgell. Un projecte impulsat per la Diputació i els germans Maristes del monestir de les Avellanes i la col·laboració d’altres institucions. Va avançar que els treballs d’estudi de les restes es faran al mateix monestir i els primers resultats es coneixeran en unes setmanes. Després les restes seran dipositades en caixes adequades per a restes humanes arqueològiques i ubicades dins de la reproducció dels sepulcres originals a l’església del monestir.
Les restes van ser traslladades a l’església del temple fa 58 anys
El monestir de Santa Maria de les Avellanes, a Os de Balaguer, va ser fundat pels Comtes d’Urgell i hi van construir el seu panteó. Ermengol X va manar construir els sepulcres i des del segle XIV fins a principis del XX es van conservar a l’església del monestir. La història d’aquestes restes mortals resulta fascinant. Després de la venda dels sepulcres originals el 1906, que van acabar als Estats Units i actualment es troben al museu The Cloisters de Nova York, les restes humanes van ser recollides pel rector de Vilanova de la Sal, que les va enterrar en una caixa a l’església parroquial de l’esmentada localitat. No va ser fins al 1967 quan aquesta ossera va ser exhumada i les restes traslladades novament a l’església de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, on van ser dipositades sota segell notarial en l’ossera, que ara s’obrirà per ubicar en aquest lloc la rèplica dels sepulcres originals.