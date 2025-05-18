Inicien la millora a l’església de Santa Maria de Sarroqueta, al Pont de Suert
Des del 2020, a la llista roja de Patrimoni
L’església de Santa Maria de Sarroqueta, al Pont de Suert, va ser inclosa el 2020 a la Llista Roja del Patrimoni, que elabora l’entitat Hispania Nostra per conscienciar sobre elements del patrimoni cultural en risc de desaparèixer. Ara, cinc anys més tard, s’ha iniciat un projecte de consolidació i restauració de la seua estructura, seguint criteris integradors amb el paisatge natural que l’envolta. Les esperades obres del temple romànic, la construcció del qual va començar al segle XI i que es va incloure en l’ardiaconat de Tremp gairebé 200 anys més tard, compten amb una inversió total de 65.000 euros, dels quals un 70 per cent procedeixen d’una subvenció de Cultura. L’ajuntament del Pont de Suert i la diocesis de Lleida, propietària de l’immoble, aportaran la resta. L’empresa Prames, amb àmplia experiència en la restauració de patrimoni cultural, és l’encarregada de dirigir i executar les obres, que s’allargaran tres mesos. L’edifici, d’una sola nau i amb una robusta torre de dos plantes, destaca tant pel seu valor arquitectònic com per la seua ubicació, exercint de mirador privilegiat sobre els plans de Tor i Suert.