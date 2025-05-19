300 places entre tres llars d’infants municipals
Durant el curs que ve. L’ajuntament tanca l’acord per comprar El Triangle per 1,2 milions i amplia La Pau
Tàrrega oferirà a partir del curs escolar vinent 2025/2026 unes 300 places d’I0 a I2 en tres llars d’infants municipals. Això serà possible després de tancar-se la setmana passada l’acord per adquirir l’equipament d’El Triangle, fins ara de titularitat privada, per 1.265.035 euros. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va manifestar que “en les properes setmanes es portaran a terme els tràmits administratius per oficialitzar la compra i les gestions pertinents amb el departament d’Educació per fer efectiu el canvi de titularitat”.
La previsió amb què treballa l’ajuntament és que la llar d’infants El Triangle pugui oferir unes 70 places malgrat que amb tota probabilitat no entrarà en funcionament a començaments de curs ja que s’han de fer obres d’adequació de l’edifici.
Per una altra banda, l’ajuntament ampliarà la llar d’infants La Pau, que passarà de 115 a 146 alumnes, de manera que sumarà 31 places més. Precisament, la setmana passada va sortir a concurs la reforma l’edifici amb un pressupost de 388.410 euros, que comptarà amb una ajuda dels fons europeus Next Generation per valor de 316.045 euros. Les empreses interessades poden presentar la seua oferta fins al dia 29 de maig. Les obres està previst que s’allarguin fins al dia 15 d’octubre, de manera que a inicis del nou curs tampoc no es podrà comptar amb les noves places. En paral·lel, la guarderia El Niu disposa d’unes altres 82 places i a la ciutat també hi ha algunes places més d’un centre educatiu privat. Aquest curs estan ocupades gairebé la totalitat de les places disponibles entre els dos centres municipals.
Amb la compra d’El Triangle i l’ampliació de La Pau, l’ajuntament busca “donar resposta a les famílies amb nens de 0 a 3 anys, tenint en compte que la Generalitat té com a objectiu aplicar també la gratuïtat possiblement a Infantil 1 (I1) a partir del curs 2026 - 2027”, va destacar la primera edil. La gratuïtat arriba ara a les places d’I2.
Val a recordar també que la capital de l’Urgell viu un considerable creixement demogràfic que genera una necessitat més gran de llocs escolars.
El passat 2024 es van registrar 179 naixements davant 148 defuncions i hi ha més menors d’edat (3.814) que majors de 65 anys (3.205). La localitat s’atansa als 19.000 habitants.