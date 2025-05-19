Els regants del canal d'Urgell disposaran d'un sisè torn de reg aquesta campanya
La comunitat de regants autoritza l'assignació ateses les bones reserves dels pantans d'Oliana i Rialb
La Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell ha acordat assignar un sisè torn de reg per hectàrea a les finques del canal principal atesa "l'evolució favorable" de la campanya i les bones reserves als embassaments d'Oliana i Rialb, que es troben al 92% i al 97% de la seva capacitat, respectivament. Segons la institució, aquest volum d'aigua permet garantir el subministrament hídric amb normalitat durant tota la temporada i és per aquest motiu que han autoritzat un sisè 'hidro' per hectàrea. Això equival a autoritzar un torn de reg complet per a cada hectàrea de conreu i, segons la comunitat, es consolida una dotació que permet als regants planificar la producció amb garanties.
Aquesta situació contrasta amb la que es va viure fa dos anys, l'abril del 2023, quan el canal d'Urgell va haver de tancar per primera vegada en la seva història a causa de la sequera.