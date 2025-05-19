AIGÜES
Els regants, contra la pujada del preu de l’aigua del Segarra-Garrigues
La quota variable ascendeix un 6% segons el conveni entre empresa i Generalitat. Reclamen omplir l’Albagés per regar sense bombatges i aplicar l’estalvi al rebut
La comunitat de regants del Segarra-Garrigues ha enviat un comunicat als usuaris informant que divendres passat la comissió de seguiment del canal va acordar els nous preus de l’aigua per a l’actual campanya, que suposen una pujada d’entre un 5,87% i un 7% del preu del metre cúbic consumit. La quota fixa també ascendeix al voltant de l’1,7%. La carta als regants especifica que el preu de l’aigua es va acordar segons les clàusules que marca el conveni amb la Generalitat i l’adjudicatària (Aigües Segarra-Garrigues). Tanmateix, la comunitat de regants va mostrar el seu desacord, entre altres motius, perquè considera que l’import es podria reduir si s’omplís el pantà de l’Albagés.
L’embassament, situat a la cua del canal, es va inaugurar fa vuit anys però no s’ha pogut omplir mai per falta del pla d’emergència. Ara s’està tramitant i en unes setmanes es podria reprendre l’ompliment. Això permetrà regar el sector 12.1 del Segarra-Garrigues per gravetat i estalviar l’import del bombatge d’aigua des del riu Segre, que els regants calculen que ascendeix a uns 400.000 euros a l’any. Aquest estalvi permetria al seu torn rebaixar el preu de l’aigua al conjunt de la zona regable. Segons els preus acordats divendres passat, la quota fixa de l’aigua se situarà entre els 108 i els 139 euros per hectàrea, segons la dotació d’aigua (1.500, 3.500 o 6.500 metre cúbics per hectàrea a l’any), mentre que la variable s’estableix en 0,1567 euros el metre cúbic de l’aigua.
En una altra opció de pagament, la quota fixa es marca en 230 euros per hectàrea i la variable, en 0,1313 euros el metre cúbic d’aigua. Això situa l’aigua del Segarra-Garrigues entre les més cares del regadiu a Lleida i obliga a ajustar al màxim el consum hídric davant d’uns preus dels cultius que no creixen en la mateixa proporció.
Malgrat tot, la comunitat de regants confia que l’embassament s’ompli pròximament i la rebaixa del cost reverteixi en els regants, de manera que ha anunciat als usuaris que la reducció de preus s’aplicaria de cara a la campanya vinent. La comissió de seguiment del Segarra-Garrigues la formen ASG, els regants, Infraestructures de la Generalitat i la conselleria d’Agricultura. En referència a l’ompliment de l’embassament, el pla d’emergència ha culminat la fase d’exposició pública de manera que ara s’estan analitzant les al·legacions. Per una altra banda, Rialb ha desembassat fins a 7 hm cúbics al dia d’aigua.