Festes multitudinàries
La capital de l’Urgell va tancar ahir nou dies intensos de festa major amb un balanç “molt positiu” . La Nit del Tararot, el gran esclat de la cultura popular en què participen 650 actuants i setze agrupacions, es converteix en un espectacular musical amb La Follia
Tàrrega va tancar ahir nou dies de celebració d’una d’intensa i multitudinària festa major de maig, una de les més llargues de la història amb més de seixanta activitats. La cultura popular, la música en directe i la gastronomia han estat els protagonistes d’una programació plural. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va destacar “l’altíssima participació en totes les activitats, en què tots han tingut el seu moment per gaudir de la festa major, que ha trencat tots els rècords de durada i assistència i que també ha estat marcada per una gran inclusivitat”.
Per la seua part, el regidor de Cultura, Miquel Nadal, va agrair “la tasca de totes les entitats que han fet possible una festa major de nou dies, que ha estat un esclat de cultura popular al carrer i en què hem comptat amb propostes molt variades, reivindicant així una cultura comunitària i accessible”. Un any més, el moment àlgid es va viure dissabte a la nit amb la Nit del Tararot, el gran esclat de la cultura popular que va omplir la plaça Major i que enguany es va convertir en un espectacular musical gràcies a La Follia. Organitzat per l’Associació Guixanet, va comptar amb l’habitual presència dels elements de cultura popular local i la participació de setze agrupacions folklòriques de tot el territori català i estatal: els Gegants de Pamplona, els Nans de Tudela, la Mulassa de Verdú –que fa poques setmanes va estrenar l’associació cultural Xercavins–, els Falcons de Vilanova i els Margeners de Guissona –que van fer les delícies d’un públic molt entregat–, els Bous de Reus, Sabadell i Santpedor, el Lleó Brumot de Gavà –que amb el seu foc va deixar tota la plaça impressionada–, l’Avi Roger Gegant, els Gegants Bojos de Terrassa, els Gegants de Guissona, el Drac d’Agramunt, el Dràcom de Riudoms, la Colla Eimerics i la Colla Esparver. En total, fins a 650 actuants van fer possible l’espectacle, que s’ha convertit en un referent català de la cultura popular.
Igualment de freqüentat va ser el Corretossino, l’esbojarrat correbars organitzat per Lo Tossino, que va omplir els carrers de Tàrrega dissabte a la tarda en una edició de rècord i amb l’aparició sorpresa del cantant Josmar (vegeu SEGRE d’ahir).
Els concerts a la plaça de les Nacions Sense Estat també van registrar una afluència elevada de públic amb les actuacions d’artistes referents i nous talents de l’escena actual com Julieta, La Fúmiga, Svetlana o Al·lèrgiques al Pol·len.
Finalment, ahir diumenge al migdia es va celebrar la trenta-sisena edició de la Trobada de Gegants i Capgrossos organitzada per la Fal·lera Gegantera de Tàrrega. L’acte va comptar amb la participació de fins a 300 persones provinents de quinze colles, tres de les quals eren de Tàrrega i dotze, de fora de la vila, i va destacar la presència de la Colla Gegantera i Grallera de Manlleu, que va presentar el gegant més alt de Catalunya. Després de recórrer els carrers del centre de la ciutat durant la cercavila, la festa va acabar a la plaça Major amb un ball final amb totes les agrupacions convidades.
Així mateix, a la plaça de les Nacions Sense Estat, el Club Escacs Tàrrega va organitzar ahir al matí la 22a edició del seu torneig de partides ràpides, que va estar molt freqüentat.