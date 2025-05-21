La Diputació de Lleida i l'ajuntament d'Alcarràs signen un conveni per garantir la continuïtat del BIOHUB Lab
El projecte, que impulsa la innovació en l'àmbit de la bioeconomia agropecuària, funcionava fins com a iniciativa pilot
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, i l'alcalde d'Alcarràs, Gerard Companys, han signat aquest dimecres el conveni per a la posada en marxa del Centre d'Innovació Transformativa BIOHUB Lab d'Alcarràs, projecte destinat a potenciar la innovació al voltant de l'aprofitament d'excedents de la producció agrícola, ramadera i agroindustrial. El conveni formalitza la col·laboració entre la Diputació de Lleida i l'Ajuntament d’Alcarràs per garantir la continuïtat d'aquest projecte, que fins ara funcionava com a iniciativa pilot, i permetrà consolidar-lo com a centre de referència per a tota la demarcació.
L'acord entre ambdues administracions s'emmarca dins de l'Ecosistema Territorial d'Innovació Transformativa, vinculat a l'Agenda Compartida 'Lleida, Terra d’Oportunitats', a càrrec del G10, i suposa un pas endavant per estendre models d'economia circular, digital i sostenible arreu del territori.
El president Talarn ha destacat durant la seva intervenció que el BIOHUB Lab d'Alcarràs "és un model capaç de generar els nivells de benestar i prosperitat necessaris per retenir i atreure talent, reforçar sectors estratègics com l'agrícola i ramader, i impulsar-ne de nous com el de les bioindústries. Estem parlant d'un espai pioner que exemplifica com la col·laboració entre institucions locals i la Diputació permet passar de les paraules als fets", ha dit.
L'acte també ha comptat amb la participació del cap del Gabinet Tècnic del Departament d'Agricultura, Jaume Sió; el director del Patronat de Promoció Econòmica, Ramon Boixadera; l'assessora de la Transformació de la Diputació, Teresa Botargues, i el tècnic de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Alcarràs, Jacob Marcos, que han exposat l'activitat ja realitzada pel BIOHUB Lab i les línies d'acció previstes per als propers anys.
El BIOHUB Lab es va començar a gestar com a iniciativa pilot l'any 2019 dins del projecte europeu PECT Green&Circular, coordinat per la Diputació i amb la col·laboració de l'Ajuntament d’Alcarràs. Entre els anys 2021 i 2023, s'hi van desplegar serveis i espais per posar a prova el model i preparar-ne la continuïtat un cop finalitzada la fase finançada amb fons europeus. El projecte manté una estreta connexió amb el BIOHUB CAT —la finestreta única de referència a Catalunya en bioeconomia— i contribueix a cinc de les mesures clau de l'estratègia catalana de bioeconomia per al 2030, com ara la creació de noves empreses, la promoció de projectes col·laboratius, la transferència tecnològica i la innovació aplicada.
Amb aquesta signatura, Alcarràs referma el seu paper com a punt de referència en bioeconomia agropecuària a la demarcació i com a exemple del que pot suposar la innovació transformativa per al desenvolupament just i sostenible del territori.