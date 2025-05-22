Bosch renuncia a l’alcaldia d'Almacelles en un ple amb bronca i crispació
L’oposició manté contactes per intentar formar una nova majoria de govern
Joan Bosch va renunciar ahir a l’alcaldia d’Almacelles en un ple marcat per la bronca i la crispació. El fins llavors primer edil de Pacte Local (PL) havia previst una sessió de pocs minuts per donar compte de la seua dimissió i de la renúncia com a regidora d’un membre del seu grup, Eva Quintana. No volia intervencions per part de l’oposició i, de fet, no hi havia micròfons per a ells al Casal, on es va desenvolupar el ple davant d’un nombrós públic. Com a protesta, els quatre regidors de Junts, els dos del PSC i els dos dels Comuns van abandonar la sala.
Bosch va deixar el càrrec sense pronunciar un discurs de comiat. Continuarà com a regidor a l’oposició. L’alcaldia accidental va passar a mans del portaveu d’ERC, Josep Torres, que, tot just assumir el càrrec, va criticar que es “tragués el dret a la paraula” als regidors i i va convidar l’oposició a intervenir en la sessió. Bosch i Quintana van abandonar el ple, els edils de Junts, PSC i Comuns hi van tornar i van compartir l’únic micròfon.
El regidor d’Almacelles en Comú Marc Dalmau va afirmar que el seu grup “vol garantir l’estabilitat” del consistori, si bé rebutja formar govern i ofereix els seus vots en qüestions puntuals.
El portaveu del PSC, Òscar García, va criticar que Bosch “menyspreés l’oposició al quedar-se en minoria en lloc de buscar consensos”. La portaveu de Junts, Vanesa Olivart, va criticar la “mala gestió i incompetència” del govern en minoria liderat per PL.
Els vuit regidors a l’oposició i els dos d’ERC mantenen contactes per provar de formar una nova majoria de govern. Qualsevol acord per aconseguir-ho haurà d’incloure Junts, el grup més nombrós. Avui està prevista una reunió de totes aquestes formacions a proposta d’ERC, que planteja un govern d’unitat.