Investiguen el robatori i incendi d’un cotxe a Arbeca

El cotxe incendiat.

Els Mossos continuen investigant el robatori d’un cotxe el cap de setmana passat a Arbeca que dilluns va aparèixer calcinat a les Franqueses del Vallès, a prop de Granollers, com va avançar SEGRE. 

L’incendi va ser al pàrquing de l’estació de Franqueses-Granollers Nord, amb tres cotxes afectats. El propietari del turisme sostret és Ramon Solé, vicepresident primer del consell comarcal de les Garrigues i regidor d’Arbeca. Aquella nit hi va haver diversos robatoris i els lladres van abandonar una furgoneta. Segons sembla estan identificats encara que no consten detencions.

