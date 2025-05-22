Seròs prepara el recinte de les piscines per a la temporada
La brigada municipal de Seròs està portant a terme treballs de neteja, pintada i manteniment de les zones verdes, i està ajuntant rajoles i reparant el paviment de les piscines municipals perquè els usuaris puguin disfrutar de les instal·lacions durant els mesos de més calor. S’ha portat a terme una reparació a la canonada de la piscina mitjana, per segellar-la i evitar una fuga d’aigua localitzada. També s’han substituït els dipòsits de clor, incloent una millora en el sistema de subministrament des de l’exterior, evitant així el contacte amb els productes químics. En paral·lel, ja es poden comprar els abonaments de la temporada.