TRÀNSIT
Una dona de 27 anys de Balaguer mor en una col·lisió a la C-12, que deixa dos ferits greus més
De 27 anys, la víctima mortal residia, pel que sembla, a la capital de la Noguera. Els xòfers, un de crític, evacuats a l’Arnau
Una dona de 27 anys va perdre la vida i dos homes van resultar ferits, un de caràcter crític i un altre de caràcter greu, en una col·lisió ahir al matí a la carretera C-12 a Balaguer. La víctima mortal, originària de Cuba i que residia a la capital de la Noguera, segons fonts properes al cas, viatjava de copilot en un turisme amb matrícula anglesa (amb el volant a la part dreta) que va col·lidir contra un totterreny. Els dos ferits són els respectius conductors.
El sinistre es va produir a les 9.29 hores al quilòmetre 173,7, en direcció a Àger, quan van xocar un turisme i un totterreny. Per causes que s’estan investigant, hi va haver una col·lisió per envestida per invasió del sentit contrari d’un vehicle que va perdre el control, segons va informar Trànsit partint de la primera valoració dels Mossos d’Esquadra, que van acudir al lloc dels fets amb cinc patrulles. En el dispositiu també van participar cinc dotacions dels Bombers i cinc unitats terrestres i l’helicòpter medicalitzat del SEM.
Com a conseqüència de l’impacte, el turisme va anar a parar a un camp i es va partir en dos. Va morir la copilot i el conductor, de 33 anys i originari de Romania, va resultar ferit crític. L’altre conductor va patir ferides greus. Ambdós van ser evacuats a l’hospital Arnau de Vilanova. La via va estar tallada o amb un carril tancat fins a les 14.00 hores.