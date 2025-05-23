Formació a edils i tècnics per guanyar transparència
Cervera va acollir ahir un dels actes de la Setmana del Govern Obert. La jornada també va tenir com a objectiu millorar la participació ciutadana
Cervera va acollir ahir un dels actes de la Setmana del Govern Obert, que la Generalitat organitza des de l’any 2020. Per primera vegada s’han descentralitzat els actes en diferents municipis i la capital de la Segarra va ser l’únic de la província de Lleida escollit per impartir una jornada formativa sobre transparència i participació que va comptar amb una trentena d’inscrits, majoritàriament edils i treballadors d’ajuntaments.
Segons Lara Torres, directora general de Govern Obert, la formació anava dirigida a tècnics municipals i càrrecs electes. “Creiem que és imprescindible per atansar les institucions a la ciutadania.” Durant la inauguració de la jornada, l’alcalde, Jan Pomés, va destacar la importància de descentralitzar aquests actes perquè puguin arribar a tot el territori. “És molt important millorar la transparència de cara a la ciutadania i treballar perquè les dades que oferim siguin més comprensibles”, va dir el primer edil.
Per la seua part, el president de la Diputació, Joan Talarn, va afirmar que per augmentar la transparència en l’àmbit municipal és molt important el suport de totes les administracions. “És la millor manera de demostrar que creiem en la democràcia. No és tan sols que es pugui votar cada quatre anys, sinó que el ciutadà pugui participar en el dia a dia de les administracions”, va dir. La delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, va assenyalar que el Govern Obert és un instrument “transformador” perquè les dades siguin “accessibles, útils i comprensibles” i hi hagi una participació real de la ciutadania.
Torres va avançar que, a la tardor, aquesta formació també es realitzarà al Pirineu perquè hi puguin accedir tècnics i càrrecs electes de tot el territori català. La Setmana del Govern Obert, celebrada del 19 al 23 de maig en diferents punts de les quatre províncies catalanes, acaba avui a Badalona. Com a novetat, en aquesta edició s’han portat a terme algunes activitats dirigides a la ciutadania. A Santa Coloma de Gramenet, per exemple, es van visitar dos equipaments que van sorgir de processos participatius. A Figueres, la directora general de Pressupostos de la Generalitat va explicar com s’elaboren els pressupostos del Govern. Més de 300 persones han participat en els actes de la Setmana del Govern Obert.