Dol per la mort del jove de 21 anys de Vilanova de la Barca: “una pèrdua irreparable”
El municipi decreta tres dies de dol i Corbins, que suspèn les seues festes, dos. Va xocar amb la motocicleta contra un tractor
Consternació i tristesa a Vilanova de la Barca i Corbins per la mort del jove Jordi Majoral Verdú, de 21 anys, divendres a la tarda al xocar la seua motocicleta amb un tractor. En un comunicat, el consistori de Vilanova de la Barca va expressar ahir el seu més sentit condol per la tràgica pèrdua d’aquest veí del municipi. “En nom de tot el consistori i del poble, volem fer arribar una forta abraçada i tot el nostre suport a la seua família i amics en aquests moments difícils”, va assenyalar en la nota. Així mateix, l’ajuntament va anunciar que decretava, a partir d’ahir, tres dies de dol.
El mateix va fer el consistori de Corbins, municipi en el qual el noi tenia familiars i formava part de l’associació de joves, que va decretar dos dies de dol. A més, l’ajuntament va decidir suspendre totes les activitats programades per a aquest cap de setmana amb motiu de la festa major. Mentrestant, les associacions de joves d’ambdós municipis també van mostrar les seues condolences.
Per la seua part, la comunitat educativa de l’Institut Guindàvols de Lleida va assenyalar que es troba de dol per la mort del jove, alumne del centre. “Lamentem profundament aquesta irreparable pèrdua i acompanyem en el sentiment tots els que el van conèixer i el van estimar”, van assegurar des de l’institut.
L’accident en el qual va perdre la vida el jove va tenir lloc a les 19.30 hores, quan van xocar un tractor i una motocicleta al Camí del Molí, al terme municipal de Vilanova de la Barca. Fins al lloc del sinistre es van activar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers i tres unitats terrestres del SEM. Amb aquesta ja són vuit les persones que han perdut la vida en accident de trànsit a les comarques lleidatanes.
D’altra banda, un motorista va resultar ferit greu ahir arran d’una col·lisió amb un vehicle a les Borges Blanques. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 18.29 hores i el ferit va ser evacuat amb fractures greus a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida.