TRÀNSIT
Mor un jove de 21 anys al xocar amb la moto contra un tractor
El sinistre es va produir a les 19.30 hores d’ahir al Camí del Molí, cap a Corbins. Els equips d’emergències li van practicar maniobres de reanimació però no van poder salvar-li la vida
Un jove de 21 anys de Vilanova de la Barca va morir a última hora de la tarda d’ahir al xocar la moto que conduïa amb un tractor en un camí d’aquesta localitat del Segrià. El sinistre es va produir a les 19.30 hores quan, per causes que es desconeixen i s’investiguen, van xocar un tractor i una motocicleta al Camí del Molí, al quilòmetre 0,8, cap a Corbins i Torrelameu.
Com a conseqüència de l’impacte, el motorista va resultar ferit de caràcter molt greu. Els equips d’emergències van intentar reanimar-lo però va acabar morint al lloc del sinistre. En el dispositiu van participar diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra –que s’han fet càrrec de la investigació–, tres dotacions dels Bombers i diverses ambulàncies del SEM.
Amb aquesta ja són vuit les persones que han perdut la vida en accident de trànsit aquest any a les comarques de Lleida, dos menys que en el mateix període de l’any passat. A més, es tracta del segon motorista mort després del jove que va perdre la vida el 16 de febrer a Montferrer, a l’Alt Urgell. En aquell cas el conductor del turisme va ser arrestat.
Dimarts passat es va produir un altre accident viari mortal a Ponent. Una dona de 27 anys va morir en una col·lisió entre un turisme i un totterreny a la C-12 a Balaguer. Els Mossos d’Esquadra estan investigant el sinistre –el cotxe en el qual anava de copilot va envair el sentit contrari–. El conductor va resultar ferit crític. Pel que sembla, un testimoni va explicar als Mossos que s’havien discutit i que ell l’havia fet pujar al cotxe en contra de la seua voluntat.