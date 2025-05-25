Més de cent persones acomiaden la temporada de jazz de Salàs de Pallars
Un concert a càrrec de Gili-Romaní & Hot Jazz Cats a la plaça del Mercat de Salàs de Pallars va posar fi ahir a la tarda a la temporada 2024-2025 de Jazz Salàs Ctretze, un cicle d’actuacions musicals que organitza l’ajuntament i la fàbrica de cervesa Ctretze del Pallars Jussà. L’actuació del quintet dirigit per Ricard Gili, director durant cinquanta anys de La Locomotora Negra, i el clarinetista Oriol Romaní, va reunir unes 130 persones.