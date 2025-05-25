Un vehicle bolca a la carretera C-12 a Maials
Els serveis d'emergència han traslladat una persona ferida a l'Arnau de Vilanova de Lleida després d'una sortida de via, mentre un altre incident ha provocat retencions a l'A-2
Un vehicle ha patit una sortida de via i ha acabat bolcant al lateral de la calçada aquest diumenge a la carretera C-12 al seu pas per Maials. L'avís de l'incident s'ha rebut a les 18.01 hores al punt quilomètric 103,1 d'aquesta via.
Segons han informat els Mossos d'Esquadra, l'accident ha deixat una persona ferida de caràcter lleu, que ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Els serveis d'emergència s'han desplaçat al lloc dels fets per atendre la víctima i gestionar la situació.
Incident a l'A-2 a Cervera
De manera paral·lela, els Bombers de la Generalitat han treballat en un altre incident a la Segarra. Es tracta d'un vehicle que s'ha incendiat a l'autovia A-2 al seu pas per Cervera. Tot i que en aquest cas no s'han registrat ferits, l'incident ha obligat a tallar temporalment la circulació en aquesta via, generant retencions d'aproximadament dos quilòmetres.