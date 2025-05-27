MUNICIPIS
Balaguer crea 4 places de Policia local per arribar als vint agents
El ple debatrà dijous la proposta de pressupostos, que ascendeix a 21,9 milions i preveu inversions per valor de 2. Una altra plaça de veterinari i de personal
L’equip de govern a la Paeria de Balaguer (PSC i Treballem per Balaguer) preveu crear enguany quatre noves places de la Guàrdia Urbana per reforçar el cos i millorar la seguretat ciutadana. Es tracta de tres places d’agent i una de caporal, amb l’objectiu de disposar d’un cos amb un sergent, tres caporals i setze agents. “Aquest és l’objectiu de les dos formacions, que creiem que la policia local ha de tenir una estructura més gran que l’actual”, va explicar l’alcaldessa, Lorena González.
Per la seua part, l’edil d’Urbanisme, Guifré Ricart de Treballem per Balaguer, va insistir que més enllà de la creació d’aquestes places també es preveu la construcció d’una nova comissaria, la instal·lació de càmeres a la via pública i la contractació d’un nou aplicador informàtic per facilitar el dia a dia dels agents. Així es contempla en la proposta de pressupost per a aquest exercici, que la Paeria debatrà dijous en el ple. Ascendeix a 21,9 milions d’euros, dels quals 1,9 van destinats a inversions.
Juntament amb les places de policia local, també es preveu la creació d’una plaça de veterinari, que des de l’equip de govern consideren “important” per a la millora de la salubritat de la ciutat, ja que podrà incidir en temes relacionats amb el refugi d’animals, la salubritat de la via pública, inspeccions o el mercat, i una altra plaça de responsable de Recursos Humans, que reforçarà l’estructura de l’àrea. “La plantilla, amb més de 200 treballadors, requereix més mans per reforçar l’àrea de personal.” Va apuntar que aquest estiu es preveu elaborar una valoració dels llocs de treball amb el cost econòmic estimat que suposarà la modificació.
L’alcaldessa, Lorena González, va afegir que es tracta d’un pressupost “de legislatura” i que igual que el 2024 s’ha valorat cap a on ha d’anar la ciutat i quines necessitats té per preveure les inversions i projectes plurianuals.
Va destacar la consolidació de les inversions gràcies al crèdit de l’exercici passat de 5,9 milions i amb el qual s’han executat obres per valor de 2,5 milions.
Dels 1,9 milions d’inversió destaca l’increment de pavimentacions i millores en la via pública, millora de les zones verdes i accessos a la ciutat, la promoció comercial a través de la digitalització, consolidar treballs de benestar animal o un nou impuls a la pista d’atletisme o l’ampliació del col·legi Mont-roig, pendent del nou conveni amb Educació per a una licitació anticipada i que la Generalitat assumeixi els 1,3 milions extra de l’actualització del projecte. El deute de l’ajuntament se situa en el 48% dels ingressos.
Més de 5 milions per a l’Impic, esdeveniments i equipaments
Pel que fa a l’Institut Municipal Progrés i Cultura (Impic) el pressupost ascendeix a 5,3 milions. La Paeria manté l’increment de les inversions necessàries per a les diferents àrees, així com per als equipaments culturals. En el cas del Teatre Municipal, s’adquirirà un nou equip de so i una màquina per al cobrament de les entrades.
A la biblioteca es preveu la instal·lació de vitrines per posar en relleu l’obra de Josep Vallverdú. Igualment s’incrementarà el pressupost per a la millora de l’escenografia i vestidor de la festa dels Reis Mags i el seu seguici, per al festival Encontats, el Mercat del Conte i el Llibre Il·lustrat de Balaguer que aquest any celebra una dècada, i també per celebrar els 40 anys de Ràdio Balaguer.El ple també debatrà la proposta d’amortització de 487.000 euros de deute. Pel que fa a la celebració de la Transsegre, l’alcaldessa, Lorena González, va apuntar que “és la Paeria la que assumeix aquest certamen com la festa major de l’estiu i se li dona l’impuls necessari per aconseguir-ho amb les aportacions que calguin”, va dir.