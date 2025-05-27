REGADIU
Primeres plaques flotants solar a la bassa d’Alfés per abaratir l’aigua de reg
En tindrà al voltant de 3.000 i serà la més gran de Catalunya
La bassa de reg que el canal Segarra-Garrigues té a Alfés va rebre la setmana passada les primeres plaques solars, després de diversos mesos de retards, i demà arribarà la resta fins a completar les prop de 3.000 unitats que conformaran la primera gran planta solar flotant de Catalunya.
El president d’Aigües Segarra-Garrigues, Miquel Galvarriato, va explicar en declaracions a TV3 que aquesta planta fotovoltaica ha de permetre abaratir el cost de l’aigua del regadiu, ja que un 50% del rebut el genera l’electricitat consumida en els bombatges per portar l’aigua a les basses i les finques.
Les plaques solars se sustenten a l’aigua sobre més de 5.000 flotadors i la seua ubicació en un pantà ofereix avantatges com la refrigeració per la proximitat de l’aigua i la preservació de les finques agrícoles al no afectar directament el sòl agrari. La inversió a la planta solar flotant d’Alfés s’acosta als dos milions d’euros i no és l’única que efectuarà l’adjudataria de la construcció i la gestió del canal. La pròxima serà a Alcanó i les obres començaran previsiblement en menys d’un mes. En aquest cas, es va dissenyar amb 1.248 plaques i 2.269 estructures flotants i amb un cost de 900.000 euros. La següent serà a Oliola, si bé l’empresa té la intenció d’habilitar fins a set plantes flotants en d’altres set basses repartides per l’àrea regable. Les tres primeres tenen un cost aproximat conjunt de 3,25 milions d’euros i una capacitat de producció de més de 3.000 quilowatts nominals.
En referència al preu de l’aigua del Segarra-Garrigues, precisament fa uns dies la comissió de seguiment va acordar apujar la quota variable al voltant d’un 6 per cent, amb la qual cosa queda en 0,1567 euros el metre cúbic. La fixa està entre entre els 108 i els 139 euros per hectàrea.