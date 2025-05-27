SEGRE

Primeres plaques flotants solar a la bassa d’Alfés per abaratir l’aigua de reg

En tindrà al voltant de 3.000 i serà la més gran de Catalunya

La bassa d’Alfés acollirà al voltant de 3.000 plaques solars amb una potència més de 2.000 kWn.

REDACCIÓ

La bassa de reg que el canal Segarra-Garrigues té a Alfés va rebre la setmana passada les primeres plaques solars, després de diversos mesos de retards, i demà arribarà la resta fins a completar les prop de 3.000 unitats que conformaran la primera gran planta solar flotant de Catalunya.

El president d’Aigües Segarra-Garrigues, Miquel Galvarriato, va explicar en declaracions a TV3 que aquesta planta fotovoltaica ha de permetre abaratir el cost de l’aigua del regadiu, ja que un 50% del rebut el genera l’electricitat consumida en els bombatges per portar l’aigua a les basses i les finques.

Les plaques solars se sustenten a l’aigua sobre més de 5.000 flotadors i la seua ubicació en un pantà ofereix avantatges com la refrigeració per la proximitat de l’aigua i la preservació de les finques agrícoles al no afectar directament el sòl agrari. La inversió a la planta solar flotant d’Alfés s’acosta als dos milions d’euros i no és l’única que efectuarà l’adjudataria de la construcció i la gestió del canal. La pròxima serà a Alcanó i les obres començaran previsiblement en menys d’un mes. En aquest cas, es va dissenyar amb 1.248 plaques i 2.269 estructures flotants i amb un cost de 900.000 euros. La següent serà a Oliola, si bé l’empresa té la intenció d’habilitar fins a set plantes flotants en d’altres set basses repartides per l’àrea regable. Les tres primeres tenen un cost aproximat conjunt de 3,25 milions d’euros i una capacitat de producció de més de 3.000 quilowatts nominals.

En referència al preu de l’aigua del Segarra-Garrigues, precisament fa uns dies la comissió de seguiment va acordar apujar la quota variable al voltant d’un 6 per cent, amb la qual cosa queda en 0,1567 euros el metre cúbic. La fixa està entre entre els 108 i els 139 euros per hectàrea.

