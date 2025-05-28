Les Aules Universitàries superen els 330 inscrits
Acaben el curs després d’oferir una trentena de propostes. L’èxit ha obligat a traslladar els actes al teatre L’Amistat
Les Aules d’Extensió Universitària de Mollerussa han tancat el curs amb una participació rècord de més de 330 persones, una xifra que ha obligat a canviar la seua ubicació per donar cabuda a tots els assistents. Anna Giné, presidenta de les aules a la localitat, va explicar que l’èxit ha estat tal que els actes han passat del Centre Cultural a la sala L’Amistat, un espai més ampli i còmode per continuar desenvolupant les sessions formatives. “Cada setmana hi ha hagut una ponència diferent i això ha despertat molt d’interès. A més d’aprendre, la gent ha vingut a passar una bona estona i a socialitzar”, va afirmar.
La participació a Mollerussa no només es manté sinó que creix, malgrat la creació d’aules en altres localitats properes. “Fins i tot hi ha persones que assisteixen a dos o tres aules diferents. Això demostra l’interès que desperta aquest projecte”, va afegir Giné. A més, el públic no es limita a Mollerussa: hi participen veïns de tota la comarca, de localitats com Miralcamp, el Palau, Bellvís o Linyola, entre altres.
A nivell de província, el balanç és igualment positiu. Segons el coordinador de les Aules d’Extensió Universitària de la Universitat de Lleida, Màrius Bernadó, el curs es tanca amb 33 aules actives i prop de 8.000 participants. “El projecte continua creixent perquè allà on comença, s’arrela. Cada vegada hi ha més necessitat i més acceptació”, va assegurar. Bernadó va destacar l’autonomia de cada aula com una de les claus de l’èxit. Cada grup funciona com una associació independent, adaptant-se a les particularitats del seu municipi. “Algunes són més actives que d’altres, però totes funcionen i aquesta és la seua virtut: cada aula és única i té la seua pròpia dinàmica”, va explicar Bernadó. El curs desenvolupat a la capital del Pla d’Urgell va incloure una trentena de propostes relacionades amb temes diferents vinculats amb la música, les noves tecnologies o el dret civil. També es van fer sortides per veure espectacles teatrals o per descobrir equipaments com l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida.
La sessió final es va celebrar dilluns i va anar a càrrec de la rapsoda Núria Miret i el pianista David Pradas, que van presentar el recital de poesia musicat Mai direm prou. L’acte va comptar amb la presència del president del consell, Carles Palau, i el regidor d’Educació Raül Aguilar.