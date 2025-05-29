Cultura descarta sis espais de Vallmanya al BCIN
Rebutja les al·legacions de la plataforma i aquesta ho veu “incomprensible”
El departament de Cultura ha rebutjat incorporar sis espais de la finca de Vallmanya a l’expedient de declaració de la casa (on va residir el president Macià) com a bé cultural d’interès nacional (BCIN). Desestima així les al·legacions de la plataforma Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya, que considera aquests elements com un “conjunt inalienable de la història de la finca”. De fet, argumenta que dos podrien ser presos en consideració, però conclou que només tenen una relació “circumstancial” i vinculada a l’activitat econòmica de la finca. Pel que fa a la resta, afirma que són elements que es van construir anys després de la mort del president. Quant a les escoles velles, l’informe admet que hi ha documentació que constata que Macià va encarregar l’edifici. També ho veu versemblant en el cas de la casa dels caçadors, però opina que la declaració de BCIN posa la casa central com a protagonista. La plataforma va considerar aquesta decisió “incomprensible”.