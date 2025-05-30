SUCCESSOS
Evacuats els treballadors de Cotécnica de Bellpuig per un foc
En un quadre elèctric, cinc empleats van ser atesos i un va ser traslladat al CAP de Mollerussa. A les 7.31 hores, i l’incendi va quedar extingit a les 8.07
Un incendi va obligar ahir primera hora del matí a evacuar part dels treballadors de l’empresa Cotécnica de Bellpuig, situada al punt quilomètric 494 de l’antiga N-II. El foc es va originar en un quadre elèctric que podria estar vinculat a un aparell d’aire condicionat. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 07.31 hores i van enviar cinc dotacions, que van donar el foc per extingit a les 08.07 hores. Els efectius van romandre al lloc fins passades les 10.00 hores per revisar les instal·lacions. Val a destacar que, quan van arribar els Bombers, els treballadors de la part afectada de la nau ja es trobaven a la part exterior de les instal·lacions.
Per la seua part, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) va informar que va haver d’atendre cinc persones a causa de l’incendi. Quatre van rebre l’alta in situ després de ser avaluades pels sanitaris, mentre que un home va ser traslladat al CAP de Mollerussa. Fins al lloc també es van desplaçar patrulles dels Mossos d’Esquadra i una ambulància del SEM.
Dimarts passat també es va produir un incendi al polígon industrial Riambau de Tàrrega. Una persona va resultar intoxicada per inhalació de fum en un foc en una nau del carrer Mestral.
Així mateix, a començaments del mes de març passat, es va registrar un incendi de bales de cartró al recinte exterior de la indústria paperera Alier de Rosselló. El dispositiu d’extinció es va mantenir actiu durant un dia amb vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat. El foc va calcinar uns 12.500 metres cúbics. Les flames es van iniciar en una zona exterior de la indústria paperera i no va fer falta desallotjar els empleats. Els Bombers i treballadors van treballar per protegir i aïllar la matèria primera que no s’havia vist afectada pel foc.
Per un altre costat, el desembre de l’any passat, un altre incendi va afectar una nau okupada al polígon Riambau de Tàrrega. L’alerta va arribar a la Policia Local, que ràpidament va mobilitzar els efectius necessaris. El foc es va originar en una pila de capses de cartró que es trobaven a l’interior de la nau. No hi va haver persones ferides.