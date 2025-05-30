Renoven la xarxa d’aigua que connecta les piscines amb el dipòsit de la Tallada
L’ajuntament de Sant Guim de Freixenet està portant a terme les obres de substitució d’un tram de 650 metres de la canonada principal d’aigua que proveeix el nucli de la localitat, que va des de la zona de les piscines al dipòsit de la Tallada. Es reemplaçarà l’antiga canonada de fibrociment, que estava molt danyada per la gran quantitat de calç que s’hi havia acumulat, per un nou conducte de 200 mil·límetres de diàmetre. El traçat de la nova canonada anirà del dipòsit de la Tallada per sota del talús de la parcel·la municipal del polígon industrial en direcció a Pinsos Yak pel costat de la carretera. S’instal·larà una vàlvula que regularà el pas de l’aigua potable cap a Pinsos Yak i El Pastoret, d’una banda, i cap al municipi de Sant Guim per l’altra.
Per la seua banda, l’alcalde, Francesc Lluch, va explicar que aquests treballs permetran “sectoritzar l’aigua del polígon i d’aquesta manera al poble no tindrem problemes de pressió d’aigua”. En aquest sentit, va afirmar que progressivament aniran substituint la xarxa d’aigua del municipi, que data dels anys 50.
Els treballs han tingut un cost de 92.191 i el 90% ha estat finançat a través de l’Agència Catalana de l’Aigua i la Diputació i la resta, amb fons propis.