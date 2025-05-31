300 persones en la 18 Trobada de Gent Gran de la Noguera
Bellmunt d’Urgell va acollir dissabte passat la 18 edició de la Trobada de Gent Gran de la Noguera, que va congregar 300 persones de diferents associacions dels municipis de la comarca. La jornada va comptar amb una actuació del grup d’havaneres Vent de Ponent, un vermut popular i un dinar de germanor al pavelló. Va acabar amb l’actuació de l’humorista Peyu amb el seu espectacle La niña bonita. Es van celebrar sortejos de productes de proximitat.