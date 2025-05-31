FORMACIÓ
Simulacre d’una fuga química a la Guàrdia Civil
Una trentena d’agents de la Guàrdia Civil de Lleida, Barcelona, Osca i Terol van fer ahir a la comandància de la capital del Segrià un simulacre d’un operatiu per una fuita d’un element químic no identificat. La pràctica va tenir lloc en el marc de les jornades de formació que han fet aquesta setmana per atendre incidents nuclears, radiològics, biològics o químics (NRBQ), com ja va informar aquest diari dimarts. En el simulacre, els agents es van vestir amb els equips de protecció individual, van muntar una estació de descontaminació i van acordonar la zona per garantir la seguretat.
El cap de la Unitat de Primera Resposta davant d’incidents NRBQ de Lleida, el tinent Montero, va afirmar que aquestes jornades “són essencials per unificar protocols i preparar el personal a nivell teòric i pràctic”.