Curs de pesca amb pautes per atenuar el sofriment del peix

El curs es va desenvolupar al pantà de la Guingueta d’Àneu. - TXELL CENTENO

REDACCIÓ

L’embassament de la Torrassa va ser escenari ahir d’un curs de pesca amb mosca i alliberament d’exemplars organitzat per la societat de pescadors de la Guingueta i Espot i pel club de pesca Sort-Pirineu. La convocatòria va incloure l’exposició de maniobres per evitar el sofriment dels peixos, com mantenir-los molls i reduir al mínim el temps fora de l’aigua, en línia amb les recomanacions de les principals entitats internacionals del sector.

