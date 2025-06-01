Preparen una demolició de mala gana a Soriguera
El TSJC ordena a l’ajuntament enderrocar una casa declarada il·legal i el consistori fa passos per fer-ho mentre busca a contrarellotge una manera d’evitar-ho sense vulnerar la llei
L’ajuntament de Soriguera ha fet els primers passos per demolir una casa aïllada a prop del poble d’Arcalís. Es tracta d’una edificació declarada il·legal fa més d’una dècada i que ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ordena enderrocar. El consistori compleix la resolució judicial però, alhora, explora a contrarellotge alternatives que permetin mantenir l’edifici dret sense vulnerar la legalitat.
L’alcalde, Josep Ramon Fondevilla, va explicar que la casa pertany a un veí del municipi, que la va construir a l’empara d’una llicència d’obres “mal atorgada” per l’ajuntament l’any 1997. Arran d’una denúncia, una primera sentència judicial va declarar il·legal l’immoble el 2012. El TSJC va ratificar aquesta sentència el 2015 i, una dècada després, el departament de Territori de la Generalitat va acudir de nou a aquest tribunal per exigir l’execució de les sentències. La seua última resolució, del mes de febrer passat, va concedir un termini de dos mesos a l’ajuntament per “adoptar les disposicions necessàries per a la completa i total demolició de l’edificat a l’empara de la llicència anul·lada”.
Des d’aleshores, el consistori ha tret a concurs la redacció del projecte de demolició i la posterior direcció dels treballs, un contracte menor amb un pressupost de menys de 3.000 euros pendent d’adjudicació. A l’espera de disposar d’aquest projecte, ara per ara no ha licitat els treballs de demolició. Fondevilla va afirmar que, si bé està disposat a acatar les decisions judicials, l’ajuntament busca solucions que evitin la demolició de l’habitatge. “Està clar que cal respectar la legalitat, però un no es fa alcalde per enderrocar cases”, va assenyalar el primer edil.