Denuncien actes vandàlics a les instal·lacions de L’Era
Volen col·laboració per agafar els autors
L’ajuntament de la Fuliola va denunciar la setmana passada actes vandàlics a les instal·lacions i l’entorn de L’Era, on cada any se celebren les festes del Segar i el Batre, després de trobar mobiliari trencat, escombraries tirades i restes de foc, entre altres destrosses. El consistori va anunciar “les mesures necessàries” per evitar que torni a passar. En aquest sentit, va avançar que interposarà una denúncia i en cas de detectar persones estranyes a la zona en un futur, intervindrà de forma directa. També va reconèixer que “érem conscients que de forma molt puntual joves i no tan joves hi organitzaven botellons però havíem fet la vista grossa”, malgrat que el cap de setmana del 23 al 25 de maig les destrosses van ser importants.
L’ajuntament va recordar que “aquestes destrosses les paguem entre tots els veïns ja que malgrat tractar-se d’un espai privat, està gestionat pel consistori per poder oferir-lo com a seu d’esdeveniments en condicions a les entitats locals que prèviament ho sol·licitin”.
El consistori també va agrair i va demanar la col·laboració veïnal per agafar els autors d’actes vandàlics que es produeixin al municipi.