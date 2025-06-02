Ja hi ha data d'obertura de les piscines municipals d’estiu a Tàrrega
Aquest dimarts es posaran a la venda els abonaments per via telemàtica
Tàrrega obrirà les piscines municipals d’estiu el divendres 13 de juny. En les últimes setmanes, operaris dels serveis municipals han treballat en la millora i neteja de les instal·lacions perquè estiguin en perfectes condicions en la data de la seua obertura.
Aquest dimarts es posaran a la venda els abonaments per via telemàtica. També es podran adquirir entrades i abonaments de forma presencial a la recepció de la piscina coberta una vegada s’iniciï la temporada de bany. Els preus es mantenen: l’abonament individual per a adults costa 75 euros; l’infantil, 55 euros; per a persones majors de 65 anys, 45 euros; i el familiar, 145 euros. També s’oferirà un abonament de 25 banys a 60 euros i un de 40 banys per 100 euros. Les entrades individuals costen 3 euros (infantil), 4 euros (adult) i 2 euros (majors de 65 anys). L’accés és lliure per a nens menors de 3 anys. També es mantenen els preus especials per a persones amb discapacitat: entrada a 1 euro i abonament a 30 euros.
L’horari de les piscines serà de 10.30 a 19.30 hores, fins al 7 de setembre. Les piscines d’Altet i Claravalls obriran el 14 de juny. A Tàrrega, el dia 11 s’impartirà una xarrada per a famílies sobre com evitar l’ofegament de nens.