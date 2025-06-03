La despoblació, a escena
Veïns d’Oliana pugen a l’escenari després de deu anys d’inactivitat per posar en relleu la vida al camp. El musical ‘Tocats pel temps’, èxit de públic amb 500 assistents
Després de deu anys sense representacions teatrals pròpies a Oliana, un grup de joves de la localitat i de pobles propers ha recuperat la tradició escènica interpretant Tocats pel temps, que posa sobre la taula l’evolució dels municipis rurals del Pirineu.
El cap de setmana els veïns van poder assistir a l’última de les quatre representacions de l’obra de teatre musical. Amb una assistència de 500 persones, el col·lectiu va assegurar ahir que l’obra ha estat un èxit i va explicar que després de no haver pogut acollir tot el públic interessat les funcions es repetiran a finals d’any. La composició musical i el guió, creació original d’Èric Bach Marquès i Judit Pujol Odén, confronten estils de vida entre diferents generacions.
Contextualitzat entre la dècada dels 60 i l’actualitat, l’obra parla de la despoblació, de la vida al camp i de l’evolució de la societat. Així, els personatges, a partir de la quotidianitat, posen en evidència canvis socials, geogràfics i tecnològics.
L’objectiu de l’obra és enfortir la cultura del Pirineu i atansar la història i el patrimoni local al públic. Per això, la representació parla d’escoles rurals, de trementinaires, de creences, de gastronomia.
Tot plegat, utilitzant el llenguatge local, propi de la zona, i adequat a l’època dels personatges. L’arxiu comarcal ha gravat les funcions al ser un projecte de recuperació de la memòria històrica.