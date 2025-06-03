Fraga estrena bus assequible
La nova contracta abaixa els preus i augmenta i reordena les parades per fomentar el transport públic. La demanda ronda els 900 usuaris setmanals
“Les tarifes són més assequibles per a tots els veïns”, va resumir l’alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, a l’anunciar la taula de preus del nou servei d’autobús urbà, que va entrar en funcionament ahir i que gestiona la multinacional Avanza amb una contracta de vuit anys a raó de 288.608 € per exercici.
El nou servei abarateix el bitllet, que passa dels actuals 1,05 € (0,80 bonificat) a 0,80 per als adults i 0,40 per als joves, amb la possibilitat d’utilitzar bons que deixen el viatge a 0,42 € per als primers i en 0,21 € per als segons. El nou sistema inclou abonaments mensuals de 18 € i de 9 €, recomanables si es preveuen superar els 43 trajectes al mes. Fins ara, el servei, de tipus analògic, no contemplava els bons ni els abonaments.
La nova contracta també ha suposat una reordenació de les parades i dels trajectes, que ara cobreixen les zones dels col·legis i els hipermercats, transiten per l’avinguda de Madrid i arriben al Castell.
“Més que augmentar parades, el que s’ha fet ha estat resituar-les per adaptar-les a la demanda dels fragatins”, va assenyalar el regidor de Transport, Óscar Gracia. El delegat de zona, d’Avanza, José Ramón Lasierra, va indicar que la digitalització del bitllet permetrà disposar de “més dades per poder analitzar les necessitats i millorar el servei”. “S’ha de veure un augment important” d’usuaris, va afegir, sobre els actuals 46.000 d’anuals (885 de setmanals).