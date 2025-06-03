El Geoparc Orígens, a examen per la Unesco
Dos tècnics visiten aquesta setmana l’espai
El Geoparc Orígens passa aquesta setmana el segon examen de revalidació des que l’any 2018 va aconseguir el segell de la Unesco per formar part de la Xarxa Mundial de Geoparcs de l’organisme internacional. Dos tècnics de la Unesco van començar ahir les primeres reunions, que s’allargaran fins a finals de setmana, amb tècnics i responsables del Centre d’Interpretació Dinosfera de Coll de Nargó. L’avaluació forma part del procediment establert per la Unesco que es porta a terme cada quatre anys per valorar si el territori continua complint els criteris d’excel·lència en conservació del patrimoni, investigació científica, educació i desenvolupament sostenible.
Els dos avaluadors efectuaran prop de 40 visites a diferents punts del territori per conèixer el treball realitzat a les escoles, espais naturals o empreses turístiques. El veredicte està previst per a mitjans d’octubre. En la reunió va participar el diputat i vicepresident de Promoció Econòmica, Jordi Verdú, que va anunciar la renovació del conveni de col·laboració per quatre anys més. D’altra banda, el Dinosfera celebrarà aquest diumenge els 10 anys de la inauguració.