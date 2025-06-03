POLÍTICA
Junts i PSC firmen un pacte per governar Almacelles sense Esquerra
L’ajuntament celebrarà demà el ple per nomenar nou alcalde i tot apunta que serà Vanesa Olivart. Segueixen oberts a l’entrada d’ERC en el govern
Junts i el PSC, amb quatre i dos regidors respectivament a l’ajuntament d’Almacelles, governaran el consistori a partir de demà tret d’imprevistos arran del pacte firmat divendres passat entre els portaveus de les dos formacions, que donarà l’alcaldia de nou a Vanesa Olivart (2021-2023). Ambdós formacions no sumen majoria dels 13 regidors de l’ajuntament, però si no s’aconsegueix en primera instància en una segona votació queda elegit el candidat amb més vots.
Esquerra no tenia previst ahir entrar en aquesta coalició, malgrat que la futura alcaldessa manté la porta oberta als republicans. La crisi de govern es va desfermar amb la dimissió de l’anterior alcalde, Joan Bosch, d’Ara Pacte Local, que havia accedit a l’alcaldia el 2023 amb un acord amb ERC i els Comuns. Aquests últims van sortir del govern al cap d’uns mesos.
Joan Bosch va formalitzar la seua sortida en un crispat ple el passat dia 21 de maig i des d’aleshores el republicà Josep Torres ha actuat com a alcalde accidental.
En els últims dies ha transcendit que un dels problemes que afronta l’equip de govern són les factures pendents, l’última xifra de les quals s’aproximava als 200.000 euros. La setmana passada, el ple de l’ajuntament va desbloquejar el procés per liquidar factures per valor de 199.000 euros a través de reconeixements extrajudicials de crèdit.
Ahir, Josep Torres va convocar un ple per a l’elecció del nou alcalde demà a les 20.00 hores. La convocatòria, segons fonts consultades, porta annexa la llista de candidats que proposa cada formació per a l’alcaldia que són la mateixa Olivart per Compromís Municipal (Junts); Òscar Garcia pel PSC (que donaria els seus vots a Olivart i obtindria la primera tinença d’alcaldia); Josep Torres per ERC; Montse Cortassa pels Comuns, i Ramon Aldabó per APL. Un nou pacte entre aquests tres últims està descartat per endavant.
■ Les eleccions municipals del 2023, de les quals s’han complert dos anys, van posar 67 dones al capdavant d’un ajuntament a Lleida, la qual cosa implica un 29% de les alcaldies. Aquesta xifra se situa per sobre de la mitjana catalana, d’un 27%.
La Generalitat va fer públiques ahir algunes de les dades que ofereix l’Observatori de la Igualtat de Gènere a través del portal Dones i Poder Local. S’hi constata que només el 27% dels municipis catalans tenen una alcaldessa, un fet que indica que el poder municipal continua sent predominantment masculí. Tot i així, respecte a l’any 2019, la proporció de dones alcaldesses ha augmentat en quatre punts percentuals. El 54% dels municipis catalans han estat governats alguna vegada per una dona entre el 1979 i l’actualitat