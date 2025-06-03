Maria José Juárez, elegida nova presidenta d’Òmnium Alt Urgell
Òmnium Alt Urgell va celebrar el cap de setmana una assemblea en la qual els socis de la comarca van escollir Maria José Juárez com a presidenta de la junta territorial. La sessió, a la Immaculada de la Seu, va servir per escollir també Montserrat Pagès, com a secretària; Josep Triquell, com a tresorer, i Anna Gallart, Mercè Casanova, Joan Graell i Josepa Clop, com a vocals.
Xavier Antich, president de l’entitat, va agrair als integrants de la nova junta territorial el seu compromís amb l’entitat després que fa més de dos anys l’anterior junta de l’entitat es dissolgués.
La jornada va comptar amb un homenatge a veïns de la comarca que porten més de 50 anys com a socis. Al finalitzar va tenir lloc una xarrada amb el president de l’entitat, acompanyat per l’escriptor i activista cultural Isidre Domenjó, que va explicar que “hi ha més de dos milions de persones que manifesten el desig i la voluntat d’aprendre el català però no poden perquè l’oferta de cursos no arriba a les 100.000 places a l’any”.