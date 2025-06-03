Titellaires sense fronteres
Imaginaria alça avui el teló de sis dies d’espectacles amb una àmplia presència internacional
“Sempre intentem tenir un parell de companyies d’altres països, però és difícil, i aquest any en tenim cinc”, explica Eva Paricio, de Titiriteros de Binéfar, encarregats de la direcció artística d’Imaginaria, el festival de titelles i d’imatge en moviment de la capital lliterana, que arriba a la dotzena edició amb una àmplia presència d’artistes i companyies estrangeres: els brasilers Chico Simoes i Ana Gobel, els francesos Pelele, els italians Gorivago i Rondella i els mexicans Mondomeraki. “Companyies d’arreu del món ens diuen que volen venir”, anota Paricio.
Completen el cartell, que inclou 30 espectacles i exposicions d’avui a diumenge, diversos grups del país i alguns de la resta de l’Estat, com les tres pallasses valencianes de Jimena Cavalletti amb el seu espectacle B.O.B.A.S. “Havien de venir l’any passat, però no van poder. I van dir que aquest any no s’ho podien perdre”, assenyala Paricio.
El programa inclou titelles per a nens i adults i diverses aportacions del grup local, com l’espectacle La quebranta, amb la cantant madrilenya Alondra Bentley, que només han interpretat en quatre ocasions, o una barreja de tast artístic i opereta (entrades esgotades) en què titelles i cantants líriques comparteixen escenari. “Poden veure’s diverses propostes que han estat als grans festivals”, afegeix.