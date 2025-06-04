ARTS
El Grup SEGRE renova el conveni amb FiraTàrrega
És el mitjà oficial del certamen a Ponent
La directora de SEGRE, Anna Sàez, i l’alcaldessa de Tàrrega i presidenta del patronat de FiraTàrrega, Alba Pijuan, van firmar ahir la renovació del conveni anual de col·laboració que es manté des de fa anys entre el certamen teatral i el grup de comunicació, líder a les comarques de Lleida. El Grup SEGRE, un dels mecenes que aposten cada any per FiraTàrrega, és el mitjà de comunicació oficial del certamen a Ponent.
Sàez va destacar que “és un luxe i un privilegi poder formar part d’un esdeveniment com FiraTàrrega, un dels grans festivals que se celebren a Catalunya i a l’Estat espanyol amb una programació cultural potent i una gran implicació de la ciutadania de Tàrrega”.
Per la seua part, l’alcaldessa va afirmar que “aquesta col·laboració publicoprivada és imprescindible per poder mantenir esdeveniments tan importants com FiraTàrrega, un dels mercats estratègics de Catalunya que mou les arts escèniques de carrer tant a nivell de companyies com de professionals”. Pijuan va afegir que “es tracta d’un conveni de llarga durada”.