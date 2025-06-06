Alerten del risc d'incendi a la plana de Lleida per l'abundant collita de cereal i la proliferació d'herbassars
Els Agents Rurals demanen llaurar després de segar el cereal per evitar la propagació del foc cap a zones boscoses
Els Bombers i els Agents Rurals preveuen un elevat nombre d'incendis derivats de la sega del cereal aquest estiu a la plana de Lleida. Les pluges de la primavera han propiciat una molt bona collita en secà i regadiu, però també han contribuït a la proliferació dels herbassars, per la qual cosa es tem que es repeteixi una situació com la que es va viure els anys 2006 i 2009, amb molts focs derivats de la sega. Davant la previsió que hi hagi molta palla als camps i molta vegetació seca arreu, el cap dels Agents Rurals a Lleida, Llorenç Ricou, ha fet una crida als pagesos perquè llaurin franges després de segar per "tallar la continuïtat de la vegetació, que el foc no pugui arribar al bosc i es puguin salvaguardar infraestructures".
Els Agents Rurals destaquen la conscienciació i la bona col·laboració dels pagesos, als quals s'exigeix disposar de mitjans d'extinció a base d'aigua per poder actuar amb rapidesa en cas que les màquines recol·lectores originin algun incendi. El cap de la regió d'Emergències dels Bombers a Lleida, l'inspector Joan Josep Bellostas, ha admès que les incidències s'han reduït els últims anys i ha destacat la importància de no treballar en situació d'altes temperatures, tal com preveu l'activació dels nivells 3 i 4 del pla Alfa.
L'operatiu de la campanya de la sega la integren el Cos d'Agents Rurals; el Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF), que va fent un seguiment diari de les recol·lectores amb l'objectiu de "salvaguardar la maquinària"; les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) durant els caps de setmana i, com a novetat d'aquest any, la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) dels Mossos d'Esquadra. Segons Ricou, l'any passat el 75% dels pagesos inspeccionats complien la normativa.
L'operatiu especial de la campanya de la sega es va posar en marxa l'1 de juny i s'allargarà fins al 31 d'agost, sobretot a la plana de Lleida, però per segon any també a comarques gironines. La campanya combina una vessant de vigilància, per garantir el compliment de la normativa, i una tasca divulgativa, per informar sobre les obligacions i recomanacions que cal seguir durant la recol·lecció del cereal per minimitzar el risc d'incendi al camp.