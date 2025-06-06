TRIBUNALS
L’Estat recorre la sentència que tornava la pensió a un edil de Cava
L’INSS li va retirar el pagament de 943 € per incapacitat perquè en percebia 290 com a regidor. Miquel Dalmau ha presentat de nou al·legacions contra aquest recurs
L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i la Tresoreria General de la Seguretat Social han presentat un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la sentència del jutjat social número 1 de Lleida que va donar la raó al regidor de Cava Miquel Dalmau, que va aconseguir així recuperar la pensió per incapacitat permanent total (IPT) que l’Estat li havia retirat per cobrar una petita remuneració mensual a temps parcial com a edil. L’Estat li va retirar el 2023 la prestació de 943 euros al considerar que era “incompatible amb un càrrec públic representatiu de caràcter retribuït”.
El recurs, a què ha tingut accés aquest diari, insisteix que “la percepció de la Incapacitat Permanent en grau Total és incompatible amb l’exercici de regidor”.
Miquel Dalmau Tramunt es va presentar a les eleccions municipals del maig del 2023 per la llista Hi Som Per Els Tres-Acord Municipal (associada a ERC), i és un dels tres edils del municipi més petit del Pirineu, amb 39 habitants, i un dels més petits de Catalunya, amb una dedicació parcial. Dalmau ha explicat aquesta setmana que “estic il·lusionat perquè tinc les de guanyar”.
El recurs que presenta l’Estat “comet un defecte molt greu” al fer referència, explica l’edil, a una sentència anterior del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que ha estat anul·lada pel Suprem “i que em dona la raó perquè resol una qüestió idèntica a la meua”. “La sentència anul·lada, i a què fa referència el recurs de súplica d’ara, donava peu a la Seguretat Social a declarar la incompatibilitat dels càrrecs electes amb la IPT i això és el que estic defensant jo”, afegeix.
D’això infereix que la sentència del Social número 1 de Lleida “és plenament conforme a dret i a la doctrina de jurisprudència al concloure la compatibilitat de la pensió d’IPT amb la compensació percebuda” pel càrrec de regidor a l’ajuntament de Cava.
“El de regidor és un càrrec electe i no un lloc de treball”
� Miquel Dalmau va explicar que ha presentat al·legacions al recurs de súplica davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i insisteix que “la incompatibilitat entre el càrrec que exerceixo com a edil i la pensió és inexistent perquè el meu és un càrrec electe i no una relació laboral o funcionarial amb l’administració”. “Vaig ser designat per sufragi universal i la meua vinculació amb la corporació és de representació política, no de prestació de serveis ni de lloc de treball”, va afegir. Així mateix, va dir que “la mateixa Llei 53/1984 d’Incompatibilitats difícilment pot ser aplicada als càrrecs electes locals” i que “la interpretació que en fa l’INSS és errònia”. L’edil considera que té “moltes possibilitats de tornar a guanyar” i diu que “hauré d’esperar almenys un any per saber-ho”.