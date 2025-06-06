Últims dies per utilitzar l’abonament gratuït de Renfe: fins quan estarà vigent a Lleida
Renfe implementarà un nou model de tarifes amb abonaments mensuals subvencionats de 20 euros i tarifes reduïdes per a joves i menors
Els usuaris habituals de Rodalies hauran d'adaptar-se a un canvi significatiu en les properes setmanes. El pròxim 30 de juny marcarà el final dels abonaments gratuïts de Renfe, una de les mesures més populars implementades pel govern espanyol des de 2022. Aquesta iniciativa, que ha permès viatjar sense cost directe mitjançant una fiança reemborsable de 10 euros, donarà pas a un nou model tarifari que, tot i que suposarà tornar a pagar, mantindrà preus accessibles per evitar que els usuaris habituals abandonin el transport públic.
Durant gairebé dos anys, el sistema ha facilitat la mobilitat de milers de treballadors i estudiants que utilitzaven el tren diàriament, sempre que completessin un mínim de 16 trajectes durant el període de validesa de l'abonament. El govern ja ha confirmat que aquesta modalitat gratuïta arribarà a la seva fi després d'un últim període reduït de dos mesos (maig-juny), donant pas a un esquema de subvencions directes més estable.
Aquesta política, impulsada inicialment pel govern de Pedro Sánchez com a resposta a la crisi inflacionària i a la necessitat de promoure una mobilitat més sostenible, ha estat clau per alleugerir les butxaques de molts catalans que depenen del transport públic per als seus desplaçaments diaris. Ara, s'obre una nova etapa que busca mantenir l'equilibri entre l'accessibilitat econòmica i la sostenibilitat del servei.
Com funcionaran els nous abonaments de Renfe a partir de juliol
A partir de l'1 de juliol, els usuaris de Rodalies deixaran de viatjar gratuïtament, però podran accedir a abonaments mensuals amb preus força reduïts. El nou model estableix una tarifa general de 20 euros mensuals per als usuaris habituals, mentre que es crea una tarifa jove de 10 euros destinada específicament a persones d'entre 15 i 26 anys. Un aspecte positiu per a moltes famílies és que els menors de 15 anys continuaran viatjant sense cost, la qual cosa representa un alleujament important per a l'economia domèstica.
Aquest plantejament representa "una transició cap a un sistema de subvenció directa més estable, similar al que ja existeix a la Comunitat de Madrid", segons han explicat fonts del Ministeri de Transports. En lloc d'oferir gratuïtat condicionada a l'ús, s'aposta per preus fixos que garanteixin la continuïtat d'un servei accessible per a tothom.
Tant la Generalitat com el govern central coincideixen en assenyalar que aquesta reforma persegueix sostenir l'ús del transport públic i evitar un retorn massiu al vehicle privat. Si bé caldrà pagar, els preus es mantindran molt per sota dels nivells anteriors a la pandèmia, quan el cost mensual podia superar els 50 euros en algunes zones tarifàries del territori català.
Descomptes que es mantenen: T-Jove, T-Usual i més enllà de Rodalies
Tot i que l'abonament gratuït desapareix, no totes són males notícies per als usuaris del transport públic català. El govern ha anunciat que durant el 2025 es mantindran diversos descomptes en títols integrats, reforçant així el compromís amb una mobilitat sostenible i econòmicament viable per a la ciutadania.
El T-Jove, l'abonament trimestral per a joves, conservarà un descompte del 50%, mentre que la T-Usual, un abonament mensual per a viatges il·limitats en una zona tarifària, tindrà una rebaixa base del 40%, que podria ampliar-se fins al 50% si la Generalitat incrementa la seva aportació. A més, s'aplicarà un 50% de descompte en els abonaments dels trens Renfe Avant i Mitja Distancia d'alta velocitat, la qual cosa permetrà continuar incentivant els desplaçaments interurbans a preus raonables.
Segons dades de Renfe, el nombre d'usuaris de Rodalies va experimentar un augment significatiu durant aquest període, amb un increment proper al 25% respecte a les xifres prèvies a la implementació de la gratuïtat. Aquest augment va servir per demostrar que el preu és un factor determinant en l'elecció del transport públic per part de la ciutadania.